哈萨克斯坦代表出席国际反腐败学院活动

哈通社/阿斯塔纳/1月25日-据外交部新闻消息，哈萨克斯坦常驻国际反腐败学院（IACA)）代表海拉特•萨热拜同马来西亚总理马哈蒂尔•穆罕默德在奥地利进行会面。

据了解，马来西亚总理马哈蒂尔日前访问奥地利，并在位于维也纳的国际反腐败学院就《马来西亚反腐：成就、挑战与展望》这一主题进行演讲，哈萨克斯坦常驻国际反腐败学院代表萨热拜、国际反腐败学院院长马丁•克鲁特纳出席活动。



马哈蒂尔在演讲中介绍了马来西亚在减少腐败领域的主要工作方向，并强调打击腐败是该国政府的最高优先事项之一。



此外，哈萨克斯坦常驻国际反腐败学院代表海拉特•萨热拜表示，在纳扎尔巴耶夫总统和马哈蒂尔•穆罕默德的共同努力下，两国建立了高度信任关系，并指出马来西亚为我国反腐领域提供了许多宝贵的经验。



同时，马哈蒂尔也指出在其对阿斯塔纳进行访问期间，目睹了哈萨克斯坦的快速发展，并对此表示了赞赏。



值得一提的是，我国正与国际反腐败学院开展积极合作。2018年11月，哈萨克斯坦相关机构在国际反腐败学院中对反腐领域的高级官员就《加强中亚和阿富汗之间的反腐合作》这一主题进行了高级别培训。



【编译：达娜】