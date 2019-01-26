特朗普与国会两党领导人就暂时结束美政府“停摆”达成一致

哈通社/阿斯塔纳/1月26日 -- 据新华社消息，美国总统特朗普和国会两党领导人25日就暂时结束美国历史上联邦政府最长"停摆"达成一致，联邦政府将重新开门并运作3周。

25日是自上个月美国联邦政府部分"停摆"以来第35天。特朗普当天在白宫宣布，他将签署临时拨款法案以结束"停摆"，并维持联邦政府运作至2月15日。在此期间，国会参众两院共和、民主两党议员将组成跨党派委员会，就加强国土安全的资金问题提出建议。

特朗普说，如果在2月15日前不能与国会达成一份"合理协议"，要么联邦政府可能会再次关门，要么他会动用总统特权处理这一"紧急状态"。

根据特朗普与国会两党领导人达成的一致，这项临时拨款法案不包括拨款修建美国与墨西哥边境墙的内容。根据这一法案，联邦政府将尽快向政府"停摆"期间被迫无薪工作的联邦政府雇员补发工资。

修建美墨边境墙是特朗普的主要竞选承诺之一。由于美国白宫和国会民主党人在修建美墨边境墙等问题上分歧严重，各方未能就拨款法案达成一致，约四分之一的美国联邦政府机构从去年12月22日开始陷入"停摆"，约80万联邦政府雇员被迫无薪工作或被强制休假。随着政府"停摆"对美国社会、经济和民众生活的影响不断扩大，白宫和国会两党所受压力与日俱增。