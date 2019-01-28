中国驻哈大使张霄：来自中国春节的祝福

哈通社/阿斯塔纳/1月28日 -- 2019年的2月5日，是中国传统佳节——农历新年。中国驻哈萨克斯坦大使张霄在佳节之际，撰文表达了对哈萨克斯坦人民的问候。

张大使在文中写到：“今年2月5日是中国的农历新年--春节。春节之于中国人民，正如纳乌鲁斯节之于哈萨克斯坦人民一样不可替代。”



张大使还在文中介绍了春节的历史以及其在中国人民心中的重要地位。



大使指出，春节在中国已有4000多年的历史，象征着阖家团圆、安宁幸福，是中国人民最喜庆、最隆重的传统佳节。“每逢春节，不论平时有多忙，不论身在何方，每个中国人都会竭尽所能赶回家中，和家人一起吃团圆饭。这体现了中华民族重视家庭、尊重传统、追求和谐的优良传统。”他说。



张霄强调，刚刚过去的2018年是中国改革开放40周年。



“40年来，中国同世界合作交流日益密切。春节也走出国门，被世界上越来越多国家和地区的人民所熟知，逐渐成为全球性节日。从2010年起，共庆"欢乐春节"活动开始在全球范围内举办。不同国家、不同语言、不同文化背景的人们通过丰富多彩的人文活动，体验春节民俗，了解中国文化，共度新春佳节，拉近彼此距离。”他说。



大使还介绍了在哈萨克斯坦举办的"欢乐春节"活动。“‘欢乐春节’活动已连续多年走进哈萨克斯坦，曾为阿斯塔纳、阿拉木图、阿克托别等地民众带来中国武术、歌舞、杂技、民乐等精彩表演。今年1月15日至2月中旬，中国驻哈萨克斯坦使馆与哈国家博物馆共同举办"共度欢乐春节"摄影图片展，希望哈人民藉此展览更好地了解中国春节文化和传统民俗。



忠犬辞旧岁，吉豕迎新春。在中国生肖文化中，2019年是"猪"年，寓意和平、吉祥和富足。相信在新的一年里，中哈双方将根据两国元首达成的共识，排除一切干扰，深入对接"一带一路"倡议和"光明之路"新经济政策，全面扩大和深化两国经贸、人文、产能等各领域合作，为两国和两国人民创造更多福祉。”



在文章最后，大使代表中国驻哈萨克斯坦使馆并以个人名义，向哈萨克斯坦人民、旅哈华侨华人、中资机构和留学生致以诚挚的节日问候和美好的新年祝福。



“祝大家新春愉快、身体健康、事业进步、阖家幸福！”他说。