纳扎尔巴耶夫总统会见东哈州州长并下达相关工作任务

哈通社/阿斯塔纳/1月29日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统29日在总统府会见东哈州州长达尼亚勒·阿赫梅托夫。

会谈期间，东哈州州长就地区社会经济发展情况向总统进行了汇报。

会中，纳扎尔巴耶夫总统谈及提高地区居民生活质量的重要性以及东哈州多个经济指标良好增长趋势，并注重强调指出有效落实"精神文明复兴"国家规划和提高地区旅游潜力的必要性。

"东哈州地区生产总值增长104%。地区工业领域增长118%，农业领域增长107%，并且实现了所有目标指标。"东哈州州长说。

此外，阿赫梅托夫会中还就卫生领域提高为民服务质量所实施的相关举措进行了介绍。

"2015年为肿瘤学、心脏病学、妇女和幼儿、创伤学等方向确保相关医疗设备的供给对卫生领域进行了分析工作，并制定了培养优秀医疗人员的三层培训体系，其为在赛梅市医科大学进行教育、实习、海外留学等事务。地区政府将持续开展这一方面的工作。"东哈州州长说。

会谈框架小，阿赫梅托夫还就教育、饮用水供应、新住房建设以及居民点绿化工作等领域进行的相关工作进行了介绍。

最后，纳扎尔巴耶夫总统就一系列问题下达了相关工作任务。

【编译：冰山】