国际残奥委会主席开始对哈萨克斯坦进行正式访问

哈通社/阿斯塔纳/1月30日 -- 国际残奥委会主席安德鲁·帕森斯于今日抵达首都阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行首次正式访问。

访问框架下，国际残奥委会主席参观了位于阿斯塔纳的残奥委会训练中心，并随后同国家残奥委会主席海拉特·波然巴耶夫出席新闻发布会。

据了解，哈萨克斯坦著名运动员祖尔菲亚•哈比杜丽娜、亚历山大•库勒亚丁也出席了此次会晤。

"这是我首次访问哈萨克斯坦，并给我留下了特别的印象。哈萨克斯坦的残疾人体育发展程度以及在国际赛场上所取得的成就充分证明国家对残疾人体育的重视程度。与此同时，这里拥有符合国际要求的训练中心。我们愿意同哈萨克斯坦残奥委会开展联合工作，而将于今年夏天在阿斯塔纳举行的残疾人举重世锦赛也证明这一点。"帕森斯说。





会中，国家残奥委会主席波然巴耶夫向国际残奥委会主席表示感谢并指出，此次会晤将为哈萨克斯坦残疾人体育发展起到重要作用。

波然巴耶夫指出，为期两天的正式访问框架下，国际残奥委会主席帕森斯将就残疾人运动问题举行一系列会晤。

据悉，国际残奥委会主席将于明天同政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫举行会谈，并讨论哈萨克斯坦近几年在国际舞台上所取得的成就以及促进残疾人体育发展等问题。









【编译：冰山】