参议院通过关于批准里海公约的法案

哈通社/爱死你他/1月31日 - 参议院（议会上院）31日通过了《关于批准<里海法律地位公约>法案》。

该《公约》于2018年8月12日在哈萨克斯坦阿克套举行的峰会期间，由哈萨克斯坦、阿塞拜疆、伊朗、俄罗斯和土库曼斯坦总统共同签署。



哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫说："纳扎尔巴耶夫总统在公约签署后曾表示，这一文件的签署是对多年来诸国共同开展的一系列重要工作的总结。各国围绕里海地位问题举行了5次峰会，7次外交部长会议，为制定里海公约举办会议52次，此外还举行了其他各类型的会面。"



阿塔穆库洛夫表示，多年来对里海法律地位的讨论已成为沿海国家外交政策的主要战略方向之一。



"1997年哈萨克斯坦以联合国正式文件的形式申明了自己关于里海地位问题的立场。历史证明，哈萨克斯坦在20年前提出的观点，是正确和符合周边国家共同利益的选择。在2018年阿克套峰会上签署的公约，很好的反映了当时公布的立场。"他说。



《里海法律地位公约》明确了各国的权利。文件基于主权独立、领土完整、不使用武力或威胁使用武力、相互尊重、合作开发、互不干涉内政等原则。 在里海的各种法律制度中确定了内陆水域、领海、捕鱼区和公共水域的范围。里海沿岸国家海岸线往外延伸15海里的水域为该国领海，领海往外再延伸10海里的水域为该国专属捕鱼区，其他水体以及这些水体的渔业资源将由里海沿岸五国共同拥有。



参议院议长哈斯木卓玛尔特•托卡耶夫也强调称，这是一份非常重要的国际性文件。



"这确实是一份重要的文件。外交部为此开展了20多年的工作，5个国家最终达成了有效地成果。可以毫不怀疑的说，这是一个历史性的成就。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】