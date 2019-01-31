阿巴耶夫呼吁突厥语国家加入科技园技术联盟

哈通社/阿拉木图/1月31日 -- 哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然·阿巴耶夫31日在阿拉木图市举行的突厥议会信息通讯部长会议上就哈萨克斯坦在数字化领域所取得的成就进行了介绍。

阿巴耶夫指出，根据时代要求，将对信息技术领域合作给予极大关注。哈萨克斯坦目前正在着手落实"数字哈萨克斯坦"规划，规划旨在通过引进新技术向社会经济领域提供支持。独立时期，哈萨克斯坦形成了现代信息和通信技术景观。过去10年里，互联网使用人口由8%已增至76%。与此同时，电子政府系统也得到了快速发展。大型及中等城市已完全覆盖4G网络。

信息和通讯部部长表示，2018年阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园在世博园内正式成立。欧亚经济联盟成员国将于近期签署科技园相互合并宣言。对此，邀请突厥语国家合作委员会成员国代表们加入这一拥有巨大潜力的技术联盟。

阿巴耶夫还表示，就建立"跨欧亚超级信息网络"问题，其主要目标旨在横跨法兰克福-香港之间覆盖欧亚国家建立光纤跨国网络，预计将连通6个国家。该项目具有很大潜力，还将为进一步加强各国之间信息和通信领域合作提供新动力。

【编译：冰山】