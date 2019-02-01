阿斯塔纳国际金融中心启动"全球沙箱"项目

哈通社/阿斯塔纳/2月1日 -- 阿斯塔纳国际金融中心与国际金融监管机构联合启动"全球沙箱"全球金融创新网络项目。

全球金融创新网络（Global Financial Innovation Network或GFIN）是包括英国金融行为监管局、国际货币基金组织、世界银行集团、阿斯塔纳国际金融中心金融服务监管委员会在内的29家国际金融监管机构和组织成立的联盟。GFIN旨在充当监管机构网络，在各自市场中合作和分享创新经验，包括新兴技术和商业模式；为联合政策工作和讨论提供论坛平台; 为企业提供试验跨境解决方案的环境。

"我们非常荣幸能够成为这一计划的一部分。GFIN将为维护全球金融体系的稳定性以及促进监管机构之间的合作创造机遇。这一项目有助于落实AIFC以公平、透明及有效的基础上发展跨界金融服务的相关任务。"AIFC金融服务监管委员会金融技术部分负责人阿斯勒别克·达甫列托夫说。

据了解，由29个国际组织组成的全球金融创新网络，现邀请有意在多个地区测试其创新金融产品，服务或商业模式的企业申请参与先导跨境测试，测试旨在为创新型企业提供更有效与监管机构进行互动的方式，以协助他们开拓新业务，。测试 于2月28日截止。

【编译：冰山】