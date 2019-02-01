马吉利斯议长尼格马图林会见奥地利驻哈大使蔡勒尔

哈通社/阿斯塔纳/2月1日 -- 据马吉利斯（议会下院）消息，哈萨克斯坦马吉利斯议长努尔兰·尼格马图林1日在阿斯塔纳会见奥地利驻哈萨克斯坦特命全权大使格哈德•蔡勒尔。

会谈中，双方就两国合作关系现状，以及进一步加强哈奥合作关系热点问题进行了详细讨论。

尼格马图林强调，奥地利是哈萨克斯坦重要的战略合作伙伴之一，继续加深阿斯塔纳与维也纳之间的相互合作具有重要意义。他同时还指出，建交27年来，哈奥两国建立了相互信任的政治对话和强劲的经济合作关系。此外，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫和奥地利前总统海因茨·菲舍尔进行的互访为两国合作关系的发展带来了新的动力。

马吉利斯议长表示，奥地利是当前全球"绿色"技术领域领先国家。目前，哈萨克斯坦共有150多家奥资企业运营。其中，两国企业希望进一步推动能源和新技术领域的合作。

大使先生指出，哈萨克斯坦在区域和两国之间进一步扩大经济和人文领域合作有着重要作用。他同时还表示，哈萨克斯坦在"绿色"技术领域具有巨大的潜力。

会谈中，双方还就在两国委员会和议会间举行定期会晤，加强合作关系和交流经验问题交换了意见。

【编译：小穆】