欧亚经济联盟各成员国科技园签署合作备忘录

哈通社/阿拉木图/2月1日 -- 欧亚经济联盟各成员国科技园代表1日在阿拉木图举行的"欧亚创新生态体系全球化时代2.0数字议程"论坛全体会议框架下签署了加强合作关系备忘录。

哈萨克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯和亚美尼亚政府总理出席了论坛。

俄罗斯政府总理梅德韦杰夫表示，俄罗斯注重关注在欧亚经济联盟区域引进直接落实各项项目的数字技术。

"数字项目已成为我们国家的国家模式。我们计划在未来5年对该领域投资1.8万亿卢布（300亿美元）。我认为，俄罗斯的经验将有助于其他欧亚经济联盟成员国。"他说。

白俄罗斯总理鲁马斯表示，该国也正在积极推动经济数字化进程。

"我们正在积极落实创新项目。此外，国家已通过法律允许引进安全令牌和区块链技术。独联体国家当中，白俄罗斯成为了首个推出加密货币的国家。2017年，我国高科技园产品出口价格超10亿美元。2018年，这一数据有望实现30%的增长。"他说。

吉尔吉斯斯坦总理穆哈梅德哈利•阿布勒哈兹耶夫表示，吉尔吉斯斯坦正在落实《Digital Қырғызстан》项目。这一项目包含地方数字基础设施和国家统一公共服务网站，以及保障全国各地学校提供有线网络服务等。

会议结束后，阿斯塔纳枢纽（哈萨克斯坦）、斯科尔科沃创新中心（俄罗斯）、企业孵化器（亚美尼亚）和高科技园（吉尔吉斯斯坦）代表签署了合作备忘录。

【编译：小穆】