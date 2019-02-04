足球：哈萨克斯坦公布最新国家队名单

哈通社/阿斯塔纳/2月4日 -- 据哈萨克斯坦足球协会官网消息，哈萨克斯坦国家队主教练米哈尔·比莱克4日公布新一期的国家队大名单。

根据最新国家队大名单，共有36名运动员获得国家队征召。

具体名单如下：

前锋：叶尔克布兰·塞达赫梅提（乌法，俄罗斯）、阿列克谢·肖特金（奥尔达巴斯）、罗曼•穆尔塔扎耶夫（阿斯塔纳）、谢尔盖∙黑基尼琴科（阿斯塔纳）、包尔詹·图尔斯别克（托布勒）、弗拉季斯拉夫·瓦西里耶夫（FC Energetik-BGU，白俄罗斯）、阿克玛勒·巴赫提亚若夫（索契，俄罗斯）、乌拉尔汗·沃穆尔塔耶夫（卡拉干达矿工）；

中场：伊斯拉姆别克•库阿特、格奥尔基·朱可夫、叶尔克布兰·图恩格什巴耶夫、彦·沃高斯基、莫格梅特·帕拉古勒戈夫、包尔詹•伊斯拉姆汗（海拉特）、尤里·珀特、赛力克詹•穆吉科夫（阿斯塔纳）、马克西姆·费丁（托布勒）、亚历山大·默克尔（赫拉克勒斯，荷兰）；

后卫：铁木尔兰·耶尔兰诺夫（奥尔达巴斯）、尤里·洛格维年科、谢尔盖·马里、德米特里·索姆科、阿布扎勒•拜沙别科夫（阿斯塔纳）、阿伊波勒·阿布肯、努尔阿勒·阿勒普、叶勒多斯·阿赫梅托夫、亚历山大·索科伦科、哈甫尔詹·苏尤姆巴耶夫（海拉特）、达吾仁·玛吉托夫（阿特劳）、卡拉姆·苏丹诺夫（克兹勒扎尔）、德米特里·米罗什尼琴科（托布勒）、亚历山大·玛洛克金（凯萨尔）；

门将：弗拉基米尔·普洛特尼科夫、斯塔斯·波卡季洛夫（海拉特）、玛尔赛勒·伊斯拉姆库洛夫（凯萨尔）、德米特洛·内帕戈多夫（奥尔达巴斯）；

值得一提的是，哈萨克斯坦国家队目前正在备战2020年欧洲杯预选赛，哈萨克斯坦所在的I组还包括比利时、俄罗斯、苏格兰、塞浦路斯以及圣马力诺。哈萨克斯坦队将于3月21日主场迎战苏格兰队。

【编译：冰山】