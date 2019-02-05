阿塔穆库洛夫同阿联酋外长通电话

哈通社/阿斯塔纳/2月5日-据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外长贝布特•阿塔穆库洛夫近日应约同阿联酋外交与国际合作部部长阿卜杜拉•本•扎耶德•阿勒纳哈扬通电话。

会谈中，双方就哈萨克斯坦与阿联酋之间的双边和多边合作关系等问题讨论，并讨论了2019年的活动日程表，其中包括在阿布扎比举行的伊斯兰合作组织外交部理事会第46次会议。



同时，双方强调加强两国经贸和投资领域合作的重要性，指出哈阿政府间经贸合作委员会是加强两国经济关系的重要工具，并对两国之间的高水平经贸关系以及投资增长表示满意。



据了解，哈阿政府间经贸合作委员会第五次会议将于今年5月在阿斯塔纳举行。



此外，阿联酋外长指出，阿联酋已提出申请，争取获得2022-2023年安理会非常任理事国席位，在此方面，阿卜杜拉对哈萨克斯坦的优秀经验表示出兴趣。



值得一提的是， 2018年1-11月，哈萨克斯坦和阿联酋之间的双边贸易额达4.559亿美元（出口额为3.895亿美元，进口额为6640万美元），其中，出口产品以原油、天然气、再出口产品、海鲜和藻为主，而进口产品以机械、运输设备、化工产品和食品为主。



此外，2005-2017年期间，阿联酋在哈萨克斯坦的投资总额达19.509亿美元。



【编译：达娜】