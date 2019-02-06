纳扎尔巴耶夫总统：国际社会应防止新的全球性危机发生

哈通社/阿斯塔纳/2月6日 - 渴望和平的国家应努力阻止新的全球性危机的产生。今天在总统府接受外国新任驻哈大使递交国书并发表讲话的纳扎尔巴耶夫总统，做出了这样的表态。

总统说："众所周知，国际关系如今面临着巨大的变化。领先的核大国之间的对抗，令全球各国人民忧心。尤其需要指出的，是中导条约有可能被废弃的危机。渴望和平的国家，应该为了防止出现新的全球性危机，而采取行动。这是我们对整个人类文明所必须承担的责任。"



总统对在场的几位大使表示，哈萨克斯坦始终重视维护国际社会的和平稳定，在担任联合国非常任理事国期间，也采取了许多措施推动这一领域的工作。





"国际社会认可哈萨克斯坦在反对核武器方面的领导者地位。今年8月29日，将是哈萨克斯坦塞梅核试验场实施首次核武器试验70周年。我们非常重视这个纪念日。广泛的宣传由我们发起的《21世纪无核化世界》倡议对实现防止核扩散有着重要的意义。其战略目标，是在2045年，即联合国成立100周年实现无核化世界。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统还表示，哈萨克斯天在反恐怖主义和维护地区稳定方面，也开展了许多积极的行动。



"有关叙利亚问题的阿斯塔纳和平进程，对阿富汗的援助以及其他政策都是明证。未来，哈萨克斯坦也将继续为保障国际安全和稳定做出自己的贡献。"总统说。



【编译：木合塔尔·木拉提】