哈萨克斯坦经济日活动在汉堡举行

哈通社/阿斯塔纳/2月7日 -哈萨克斯坦经济日活动日前在德国汉堡举行。

据哈萨克斯坦外交部消息，此次活动由哈萨克斯坦外交部和汉堡商会联合举办，并得到了德国丝绸之路联邦协会（BVDSI）的大力支持。



活动框架下，还举办了主题为"新丝绸之路：作为中央经济空间的哈萨克斯坦"的商业论坛。



哈萨克斯坦驻德国大使波拉特•努斯泊夫、BVDSI发言人汉斯•冯•赫尔多夫、哈萨克斯坦汉堡名誉领事约翰•克林格尔以及其他德国中小企业代表出席了当天的活动。



与会各方就哈萨克斯坦作为欧亚大陆一体化进程框架内的经济和物流枢纽的重要性举行了热烈讨论并深入交换了意见。



讨论的主要焦点围绕哈萨克斯坦与丝绸之路沿线所有国家之间增加经济、投资、运输、过境和物流合作的前景，以及进一步加强哈萨克斯坦与欧盟之间的合作等。



会议期间，哈铁快运公司（KTZ Express）代表向与会者们介绍了在"一带一路"框架下的建设项目。此外，来自苏黎世应用科技大学的卡尔•斐乐尼教授、SOLVECON INVEST投资咨询公司首席分析师佛乐克尔•哈尔梅尔以及德国着名建筑师沃克文•玛格分别发表了以哈萨克斯坦经济地位为主题的演讲。



【编译：木合塔尔·木拉提】