韩美商定在金特会结束后公布联演计划

哈通社/阿斯塔纳/2月8日 --据韩联社报道，韩国政府一位消息人士8日表示，韩美商定将今年上半年联合军演计划的公布时间推迟至第二次金特会结束后。

这是韩美第二次推迟联演计划公布时间。韩美防长曾于今年1月底通电话商定公布今年上半年韩美联演的具体计划，但朝美举行工作会谈讨论第二次金特会的消息传出后，韩美决定推迟公布时间。

据分析，若韩美在第二次金特会前夕公布联演的具体计划，这可能招致朝方的反感，从而会给预计持续至金特会之前的朝美工作磋商带来负面影响。

该人士补充道，但韩美暂无改变举行联合指挥所演习（CPX）"关键决断"（KR）的计划。据悉，韩美曾商定从今年起把"关键决断"演习的名称改为"19-1演习"，于3月4日正式启动，为期两周。

分析认为，朝鲜一直强烈反对韩美"关键决断"演习可能是韩美更改演习名称的主因，且演习的新名还暗示战区级指挥所演习将在上半年和下半年各进行一次。据此预计，今年8月进行的"自由卫士"（FG）指挥所演习也可能改名为"19-2演习"。

另外，韩美还考虑更改预计今年3-4月进行的"鹞鹰"（FE）实兵机动演习的名称。但根据第二次金特会结果，该演习有可能被推迟，因此韩美军方正在高度关注第二次金特会相关动向。