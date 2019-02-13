文在寅：韩国将建成世界上第一个智能城市

哈通社/阿斯塔纳/2月13日 - 据韩联社报道，韩国总统文在寅13日走访釜山市并出席"釜山智慧城市创新战略报告会"。他在会上强调，将到2021年完成釜山"智慧城市"建设工作，若该项目取得成功，韩国经济将能更上一层楼。

文在寅指出，釜山"智慧城市"项目是通过培育机器人等新兴产业，建设创新生态界，打造环保未来型海边城市。他表示，该项目将于今年末动工，市民有望从2021年底起切身感受智慧城市的魅力。



他举例说，釜山"智慧城市"建成后，一年下来市民上下班路上可节省60个小时，行政处理缩短20个小时，医院候诊减少5个小时等，总共能节约124个小时左右。



此外，该项目将充分利用第四次工业革命技术，通过综合安全管理系统，让人们在第一时间掌握地震、火灾等灾难信息，消防车可在5分钟内火速出动，城市犯罪率将降至25%，交通事故将减少一半。



他表示，该项目不同于由城市规划专家和项目施工方主导的现有城市建设方式，而是以民间创新企划总负责人（MP）为中心，由专家负责筹划，由民间企业负责研究商业运营模式，同时还将积极采纳市民意见。政府引进"智慧城市型监管沙盒"，投入大笔预算对有关项目给予支持。从今年起至2021年，政府和民间资本预算将达3.7万亿韩元（约合人民币223亿元）。



去年1月，韩国政府从39个候选城市中最终选定在釜山和世宗推行国家智慧城市试点建设项目。文在寅强调，若釜山市和世宗市"智慧城市"项目取得成功，韩国将成功实现经济转型创新发展。