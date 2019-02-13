为逆转人口老化匈牙利将大力补贴多子家庭

哈通社/阿斯塔纳/2月13日 -- 据中新社消息，"我们不要移民，我们要的是更多‘匈牙利之子'！"为了逆转人口老化与世界倒数的国家总生育率，以排外著称的匈牙利总理欧尔班·维克托2月10日宣布《家庭扩张政策》，包括巨额的"妈妈贷款"以及多子化补助。

根据该政策，未来，帮忙子女带小孩的匈牙利爷奶们将可领取"隔代教养津贴"；匈牙利女性只要生4个小孩以上，更能"终生减免个人所得税"。

欧尔班强调，鼓励多子化政策，是匈牙利免于"移民入侵"的根本之道。但当匈牙利大举补贴生育的同时，政府究竟又得从哪里"找钱生小孩"呢？

"在欧洲，各国的新生儿数量一年比一年少。因此在西方，对应这种少子化挑战的政策，即是‘移民'--每少一个新生儿出生，他们就会多放宽一个移民入境--人口的消长因此达到平衡。"在年度的国情咨文中，欧尔班表示，"但我们要的不只是数据，我们要的，是更多的‘匈牙利之子'"。

根据《2018世界概况》报告的统计，匈牙利当前的"总和生育率"(TFR，即妇女平均一生中生育子女总数)约为1.45，在224个国家中位居第205位，属欧洲生育率最低的国家之一。

报道称，自1981年开始，匈牙利常年陷入人口负成长。而在2004年加入欧盟之后，匈牙利的青壮人口更大举"西进"，匈牙利的人口急剧老化，目前65岁以上人口多达19.5%，离"超高龄社会"(大于20%)相去不远。

"西欧或许已经沦陷，但我们中欧还有扭转局势的余地--我们匈牙利不要这样。"欧尔班强调，为了走出自己的路，他才决定提出"7项重大家庭政策"，倾全国之力来鼓励国民多生子嗣、增产报国。

欧尔班的家庭扩张计划，分为以下七项主要政策：

1、40岁以下的匈牙利女性，"初次结婚"将可申请国家优惠的"成家贷款"。

2、贷款中的家庭若生出"2名小孩以上"，贷款可购的屋种将就地放宽。

3、二胎以上的家庭，每多生1孩，能多申请100万福林的住屋津贴。

4、政府将提供"休旅车补贴"，3胎以上家庭将能申请250万福林的换车津贴；限定购买7人座以上的越野车。

5、政府3年内将于全国增设2.1万所公立托儿所。

6、代为托育孙儿的祖父母，每个月可领"育孙津贴"。

7、生育四胎以上的女性，终身豁免个人所得税。

近年来，匈牙利在欧尔班的领导下，成为欧盟各国中的"保守派轴心"，并主导着欧盟反移民、反全球化、民粹主义的重要旗帜。

为了逆转国内短缺的劳动力窘境，欧尔班政府在2018年年底强势推动了劳动法修法进程，将原本匈牙利劳工的年度加班时间上限，从250小时提升到400小时；若平摊至每周工时，等同于雇主有权要求员工每星期多上班一天。

报道称，但此法却被匈牙利舆论称作为"奴隶法"，一度引发数万人上街抗争。