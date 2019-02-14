塞迦-匈人突厥世界国际论坛将在阿克托别举行

哈通社/阿斯塔纳/2月14日 -- "伟大草原之国继承者"塞迦-匈人突厥世界国际论坛将于今年9月在阿克托别市举行。

消息称，"祖国之光"党第26届会议13日在阿克托别州举行。阿克托别州副州长玛拉特·托合詹诺夫会中就阿克托别市举行的活动进行了介绍。

托合詹诺夫指出，今年9月计划举行"伟大草原之国继承者"论坛。此外，纳扎尔巴耶夫总统"伟大草原之国的7个优势"署名文章框架下及落实"精神文明复兴"规划框架下，计划举办近200场活动。

他还表示，2019年最主要的活动项目是将在阿克托别市举行的"伟大草原之国继承者"塞迦-匈人突厥世界国际论坛。论坛框架下，计划举办"伟大草原之国编年史"纪念碑揭幕仪式、"伟大草原之国珍宝"展会、"伟大草原之国继承者"戏剧演出等以及突厥民族"伟大草原之国史诗和音乐文化"文化节、"伟大遗产"国际民族志节、"咸海-里海地区-欧亚历史与文化"国际科学研讨会等活动。

值得一提的是，阿克托别州"故乡"发展规划框架下，共落实532个项目。此外，阿克托别市为扎朗图斯·巴哈杜尔、耶德盖勇士、波肯拜勇士、伊赛特勇士以及包尔詹•莫穆舍吾勒等历史人物建造了纪念碑。

【编译：冰山】

