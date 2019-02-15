外交部长会见欧盟大使代表

哈通社/阿斯塔纳/2月15日-据哈萨克斯坦外交部新闻消息，外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫15日在阿斯塔纳会见欧盟大使代表。

此次会谈就深化双边政治和贸易经济领域合作的前景等问题进行讨论。



会谈期间，双方均对哈萨克斯坦和欧盟现有的友好关系表示赞赏，并提到了在2018年10月在布鲁塞尔举行的第十二届亚欧首脑会议框架下，纳扎尔巴耶夫总统与欧盟委员会主席让-克洛德•容克之间的双边会晤。



同时，双方对哈欧《扩大伙伴关系及合作协定》的有效实施给予关注，并指出该协议将为其涉及的29个合作领域的互动提供新动力。



据了解，多年来，欧盟一直是哈萨克斯坦最大的贸易和投资伙伴。根据2018年前11个月的统计数据，哈欧双边贸易额达344亿美元（占同期我国外贸进出口总值的49%）。2018年上半年，欧盟在我国境内的直接投资总额达123亿美元，此外，在欧洲公司的参与下，哈萨克斯坦实施了总价为30亿美元的24个大型投资项目。



阿塔穆库洛夫指出，哈萨克斯坦的目标是跻身世界前三十强国行列。为此，国家正在采取全面措施，实现经济现代化，积极加强投资和出口力度。



同时，双方还指出，鉴于商业联系和公民相互往来的增加，尽早放宽哈萨克斯坦与欧盟之间的签证制度将大大促进全面合作的发展。



此外，双方还就有关国际和地区问题交换意见，其中包括欧盟和中亚之间的关系前景、区域合作以及在中国"一带一路"倡议下的互动等问题。



根据会谈结果，双方就此后举行定期会议、保持密切联系达成共识，并提出进一步扩大双边关系的具体措施。



值得一提的是，现阶段共有22个欧盟成员国大使馆和欧盟代表处在哈萨克斯坦开展业务。









【编译：达娜】