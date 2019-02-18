中国科学家研制出可净化室内雾霾的"智能窗纱"

哈通社/阿斯塔纳/2月18日 -- 美国《细胞》出版社旗下学术刊物《iScience》日前公布了一项中国科学家们研制出的可净化室内雾霾的"智能窗纱"研究成果。

据新华社消息，中国科学技术大学俞书宏教授团队通过"浸染自组装"方法，研制出一种制备速度快、成本低廉的"智能窗纱"材料。该"智能窗纱"对室内空气的净化效率最高可达99.65%，能在50秒内将空气中的PM2.5浓度从"严重污染"净化至"优"。

大气污染是当前困扰人类社会的重要问题，近年来，科研人员提出了静电吸附、聚合物纤维吸附等多种方案，用于收集过滤室内漂浮的雾霾微粒。但依据这些方案制备的"智能窗户"价格昂贵。

据报道，科研团队通过"浸染自组装"方法，以传统的商业尼龙网纱（聚酰胺）为基底，成功研制出超大面积的柔性透明"智能窗纱"材料。据介绍，制备约7.5平方米的"智能窗纱"成本仅需约100元。这种材料不仅能够和热致变色染料相结合，改变室内的光照强度，还能作为高效的雾霾收集器净化室内空气。

同时，这种"智能窗纱"在净化雾霾之后，只需在乙醇中浸泡20分钟，就可以清洗干净并再次使用。经过上百次的重复循环，其净化效率依然保持稳定。