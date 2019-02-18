哈萨克斯坦将采取措施鼓励尼特青年参与工作

哈通社/阿斯塔纳/2月18日 - 哈萨克斯坦社会发展部部长达尔汗•卡列塔耶夫表示，正在研究降低哈萨克斯坦"尼特青年"数量的政策。

在18日的议会会议政府时段，部长表示："我们现在面临着一系列问题，其中包括诸如尼特青年、青年离异家庭等等。我们正在研究降低尼特青年数量的有效政策。"



他在发言中指出，2018年11月，哈萨克斯坦政府已经通过了旨在保障尼特青年就业和社会化的路线图。



"在这个问题上，路线图将是我们的首要机制。路线图将尼特青年分为8个类别分类提供工作可能，其中包括无业青年、农村青年、属于特殊需要人士的青年、拥有中等学历的青年、属于领取最低生活保障金的青年、无工作经验但有学历的青年、有幼年子女的青年、社会青年。"他说。



据其介绍，相关工作将分6个方向开展，包括职业方向、职业培训、就业安置、发展青年创业、青年社会化、组织-方法措施等。



尼特族（英语：NEET，全称Not in Employment, Education or Training）是指16-18岁，不升学、不就业、不进修或不参加就业辅导的青年族群。尼特族最早使用于英国，之后渐渐的使用在其他国家。



【编译：木合塔尔·木拉提】