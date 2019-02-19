哈萨克斯坦驻英大使出席沃里克大学中亚论坛谈一带一路

哈通社/伦敦/2月19日 - 据哈萨克斯坦驻英国大使馆消息，驻英大使叶尔兰•伊德里索夫上周出席了在英国举行的沃里克中亚论坛框架下的"一带一路倡议与中亚未来"圆桌会议。

据悉，沃里克中亚论坛由英国沃里克大学学生主办，主办者中包括哈萨克斯坦留学生，今年为第二届。活动得到了哈萨克斯坦驻英国使馆和总部位于阿拉木图的中亚领先独立投资银行和资产管理公司"腾格里资本（Tengri Capital）的支持。



论坛期间，各方就中亚地区各国历史、文化、经济、政治和社会发展情况，中国一带一路倡议以及中亚各国参与这一倡议的前景，中亚地区当前面临的各类挑战和威胁及其应对方式等，进行了深入的讨论。





值得一提的是，中国驻英使馆和乌兹别克斯坦驻英使馆代表也出席了会议。



伊德里索夫大使在圆桌会议上向各方着重介绍了一带一路倡议的起源与发展，以及哈萨克斯坦的光明大道项目与该倡议相互对接的重要性。



大使还阐述了哈中两国涉及多领域、总价值超过300亿美元的51个合作项目的相关情况。





大使指出，一带一路倡议以公开透明与合作共赢为原则，以共同的利益和责任为基础，旨在实现共同的发展目标。



他还强调称，正是基于光明大道与一带一路的相互对接，真正意义上促进了中国西部的霍尔果斯与哈萨克斯坦里海的库里克港之间的联系。



论坛期间，大使还会见了沃里克大学的哈萨克斯坦留学生。目前共有60名哈萨克斯坦留学生在该校学习，他们大多数是"博拉沙克"国家奖学金得主。