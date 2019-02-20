阿斯塔纳将举办世界国际象棋锦标赛

哈通社/阿斯塔纳/2月20日 -- 首都阿斯塔纳将于3月4-15日期间举办世界国际象棋团体锦标赛。

消息称，今日在阿斯塔纳萨热阿尔卡体育馆举行了一场关于国际象棋世锦赛的新闻发布会。哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克·穆哈梅迪吾勒、哈萨克斯坦国际象棋协会执行主席伊琳娜·格里先科、国际象棋女子国家队成员、象棋特级大师迪娜拉·萨杜瓦哈索娃、男子国家队成员阿努瓦尔·伊斯玛哈穆别托夫等人出席。

文体部部长会中指出，该体育赛事得到了总统亲自支持，这将为国内国际象棋运动发展起到推动作用，并提升哈萨克斯坦在国际象棋舞台上的地位。国际象棋在国内得到了快速发展，目前哈萨克斯坦国际象棋人口达到了20万人。迪娜拉·萨杜瓦哈索娃、阿努瓦尔·伊斯玛哈穆别托夫、詹萨亚·阿布德玛力克以及达尔缅·萨杜瓦哈索夫等运动员们对该体育项目在国内发展作出了重要贡献。

据了解，此次是哈萨克斯坦首次举办的国际象棋世界级赛事，赛事预计将在阿斯塔纳国际金融中心办公楼举行。

据悉，本次世锦赛吸引来自中国、阿塞拜疆、伊朗、美国、俄罗斯、英国、印度、乌克兰、格鲁吉亚以及其他国家的20支队伍参赛。参赛选手中包括世界冠军得主、FIDE 2018世锦赛排名前六队伍成员等优秀运动员。

【编译：冰山】