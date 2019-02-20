外交部长会见国际能源宪章秘书长鲁斯纳克

哈通社/阿斯塔纳/2月20日 -- 据外交部消息，外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫19日在阿斯塔纳同国际能源宪章（International Energy Charter）秘书长乌尔班•鲁斯纳克举行会晤。

会谈中，双方就进一步扩大哈萨克斯坦与国际能源宪章组织之间的合作，以及在能源领域多边合作的框架下外交对话问题进行了讨论。

外长表示，哈萨克斯坦支持能源宪章实施的初步现代化进程，以及适应当前形势的需要。此外，特别关注投资保护、过境和能源效率问题。

双方在会谈中强调，哈萨克斯坦于2014年成功履行了国际能源宪章大会轮值主席国职务，并为有效推动国际能源宪章2009年开始进行的现代化进程提供了巨大贡献。此外，哈萨克斯坦通过《阿斯塔纳宣言》为改善能源宪章进程提供了重要的政治建议。哈萨克斯坦在能源、过境和贸易、改进争端解决机制以及宪章现代化方面吸引投资商等领域提出了一些倡议。

据了解，对我国进行的访问框架下，鲁斯纳克先生将同能源部长波兹姆巴耶夫，以及哈萨克斯坦国家石油天然气公司、哈萨克斯坦国家天然气运输公司、萨姆鲁克能源公司、哈萨克斯坦石油运输和哈萨克斯坦国家电网管理公司领导举行会晤。

【编译：小穆】