尼格马图林同奥地利国民议会议长索博特卡举行会晤

哈通社/阿斯塔纳/2月21日 -- 据马吉利斯（议会下院）消息，正在对奥地利进行正式访问的马吉利斯议长努尔兰·尼格马图林同该国国民议会议长沃尔夫冈·索博特卡举行了会晤。

双方在会谈中指出，哈萨克斯坦独立以来，两国建立了稳定的合作关系。

尼格马图林表示，奥地利对哈萨克斯坦来说是欧盟国家当中重要的合作伙伴之一。因此，加深双边合作关系非常重要。他同时还指出，两国元首相互正式访问坚定了加强全面合作关系的基础。

索博特卡表示，哈萨克斯坦是奥地利在中亚地区的重要贸易伙伴。目前，两国双边贸易总额达10亿欧元。此外，奥地利希望继续推动与哈萨克斯坦之间的政治对话。

会谈中，双方就继续推动议会间相互合作和定期交流经验，以及进一步加深经贸、投资、经济数字化、"绿色技术"、旅游、农业和人文领域的合作等问题进行了深入讨论。

马吉利斯议长称，哈萨克斯坦与欧盟之间签署的扩大合作伙伴关系协议具有巨大的潜力。目前，奥地利已签署批准了该协议。

此外，双方还就加强国际和议会间组织框架下的合作关系问题达成了共识。

索博特卡高度评价了欧安组织阿斯塔纳峰会和2017年阿斯塔纳世博会取得的成果。

尼格马图林向索博特卡就纳扎尔巴耶夫总统提出的国际倡议和哈萨克斯坦正在落实的国家规划项目进行了介绍。并邀请索博特卡出席2019年9月23-24日在阿斯塔纳召开的欧亚国家议会间联盟大会。

【编译：小穆】