哈萨克斯坦将与白俄罗斯合作开发新式武器装备

哈通社/阿斯塔纳/2月21日 - 哈萨克斯坦参议院（议会上院）21日批准通过了《关于批准<哈萨克斯坦政府与白俄罗斯政府间国防工业组织的工业和科技合作协议>法案》。

哈萨克斯坦国防和航空航天工业部副部长阿玛尼亚兹•叶尔扎诺夫表示，获得批准的协议旨在通过为两国国防工业部门提供支持，进一步发展双边互利合作。



"协议的批准，将为解决出口和进口过程中面临的行政障碍带来有利影响。今后相关的武器装备将得到免检待遇，运输时间也将缩短。"他说。



据其介绍，哈白两国今后将共同开发新式武器装备，并合作改进正在使用的军事技术装备。



"双方将确保对知识产权的保护以及防范对其的非法应用。也就是说，哈萨克斯坦和白俄罗斯企业的生产和科技合作是以军事技术科学的发展，以及改进新型武器和军事装备的生产为基础开展的。"叶尔扎诺夫说。



协议的批准并未要求财政支持，也不会带来不利的社会影响。



众所周知，哈萨克斯坦在国防采购方面，并没有从白俄罗斯购买军事技术装备。但在装甲车辆和航空设备的维护方面，双方一直有所合作。哈萨克斯坦曾向白俄罗斯提供火炮和相关装备。



【编译：木合塔尔·木拉提】