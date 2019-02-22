关于哈萨克斯坦花滑名将丹尼斯·谭的纪录片即将上映

哈通社/阿拉木图/2月22日 -- 关于已故哈萨克斯坦花样滑冰名将丹尼斯·谭的纪录片《丹尼斯·谭-最伟大的表演》将于2月23日起在阿拉木图上映。

消息称，纪录片讲述了丹尼斯第四次也是最后一次冰上表演《丹尼斯与他的朋友们》的准备过程，演出曾于2018年6月9日在首都雪豹竞技场举行。

"这是在哈萨克斯坦举行的首次国际级别的冰上表演。演出邀请了来自全球各地的花滑明星参与。丹尼斯将发展哈萨克斯坦花样滑冰运动以及向人们展示世界级表演视为主要目标。"丹尼斯·谭基金会执行主席高哈尔·沃玛尔说。

据她介绍，丹尼斯·谭为该演出进行了长期准备，并亲自邀请其朋友们参与表演。演出期间，来自全球各地的明星们穿着哈萨克民族服饰进行了表演。

《丹尼斯·谭-最伟大的表演》纪录片中观众们可以看到丹尼斯·谭亲自对织田信成、艾莲娜·拉迪奥诺娃、卡罗琳娜·科斯特内尔、布鲁诺·马索特、阿莉安娜·萨维琴科等世界花滑名将进行的采访，此外还包括哈萨克斯坦知名歌手迪玛希·库达伊别尔艮。

影片中，丹尼斯·谭还谈到了为其准备的冰上演出的重要意义。











【编译：冰山】