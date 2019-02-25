信息和通讯部改组为新闻和社会发展部

哈通社/阿斯塔纳/2月25日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统25日签署了旨在推进进一步改善公共行政系统措施的总统令。

总统令全文如下：

关于进一步改善公共行政系统措施的总统令（№848）

根据哈萨克斯坦共和国宪法第44条第3款，我下令：

1）将哈萨克斯坦共和国社会发展部、哈萨克斯坦共和国信息和通讯部新闻领域权限将移交至该部门，并改组为哈萨克斯坦共和国新闻和社会发展部；

2）将原哈萨克斯坦信息和通讯部的通讯、信息化、"电子政府"、公共服务等领域相关职能与权力移交至国防和航空航天工业部，并将该部门改组为哈萨克斯坦共和国数字发展、国防和航空航天工业部；

2.解散哈萨克斯坦共和国信息和通讯部；

3.进行改组的国家机构根据所移交职能与权力，将作为被解散和改组的国家机构权利和义务的合法继承人；

4.哈萨克斯坦共和国政府：

1）将同哈萨克斯坦总统办公厅进行协商，并重新分配被解散或改组的国家机构工作岗位数量。

2）根据本法令采取其他措施。

5.对纳扎尔巴耶夫总统1999年1月22日"关于哈萨克斯坦共和国政府结构"的第6号法令进行以下修改：

第一条：法令中的"哈萨克斯坦共和国国防和航空航天工业部"、"哈萨克斯坦共和国社会发展部"更改为"哈萨克斯坦共和国数字发展、国防和航空航天工业部"、"哈萨克斯坦共和国新闻和社会发展部"，移除"哈萨克斯坦信息和通讯部"；

6. 总统办公厅行政管理作部门将负责本法令的执行。

7.本法令自签署之日起生效。

哈萨克斯坦共和国总统 努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫

阿斯塔纳 总统府 2019年2月25日



【编译：冰山】