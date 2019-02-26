同胞基金计划向境外哈萨克族同胞传达教育项目信息

哈通社/阿斯塔纳/2月26日 - "同胞（Отандастар）"基金会第一副主席塔勒哈特•阿杜沃夫与国际项目中心主席詹波拉特•梅乐迪舍夫26日在阿斯塔纳举行会晤。

会晤期间，双方签署了在教育领域进行合作的合作备忘录。



根据备忘录，"同胞"基金会与国际项目中心将合作，为境外哈萨克族同胞接受高等教育提供帮助。



"博拉沙克--是吸引青年大学生来哈萨克斯坦及从哈萨克斯坦前往其他国家深造的主要组织之一。以此为基础，我们计划将力量集中起来。这里的目的，是为了给境外的哈萨克族同胞，以自愿为基础，为他们在哈萨克斯坦或境外高等学府求学深造创造条件。""同胞"基金会主席顾问迪达尔•波拉特说。



近期，"同胞"基金与国际项目中心代表们，将一同前往蒙古、乌兹别克斯坦和俄罗斯联邦，与当地哈萨克族学生会面，向他们宣传于此计划相关的信息。





"我们将在最近前往居住着12万哈萨克族的蒙古巴彦乌列盖省。那里今年至少有1500名学生将完成高中学业。换句话说，这些学生拥有进入哈萨克斯坦大学的足够学力。此外，去年从乌兹别克斯坦前来哈萨克斯坦求学的学生人数有1.2万人，其中5000多人为当地哈萨克族学生。他们的学习条件得到了充分的保障。阿克托别大学提供了一年免费学习的机会。这样的项目在我们这里还有很多，只不过相关信息一直很难及时提供给这些境外的同胞们。" "同胞"基金会主席顾问迪达尔•波拉特说。



"同胞"基金会于2017年第五届世界哈萨克人大会期间，根据纳扎尔巴耶夫总统指示成立。基金会旨在吸引世界各地的哈萨克人同胞在历史祖国团聚。



【编译：木合塔尔·木拉提】