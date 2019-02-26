外交部举行会议 讨论建立吸引投资生态系统

哈通社/阿斯塔纳/2月26日 - 据外交部消息，在哈萨克斯坦外交部举行了为期两天以投资出口活动为题的会议，会议就建立吸引投资生态系统的实际问题进行了细致的讨论。

会议第一天，哈萨克斯坦驻外使团团长、总统府、总理办公室、中央和地方执行机构、准国家部门和哈萨克斯坦国有公司的代表出席会议。



会议期间，详细考虑了实施纳扎尔巴耶夫总统关于加强外交部在吸引投资和促进哈萨克斯坦出口方面工作指示的方式。讨论了机构合作机制和吸引投资的实际问题。研究了哈萨克斯坦在促进出口面临的特殊的和地区挑战。



根据总统指示，需要建立国家机构、国有公司、州长和驻外机构之间合作的投资环境综合生态系统。在哈萨克斯坦地区应建立与投资者合作的一线办公室，投资者将在没有官僚主义的情况下获得实施自己项目的实际和持续帮助。与外国投资者的合作体系将决定每个参与者在该过程中的责任范围。



哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫强调，哈萨克斯坦大使们将"武装"所有相关信息，包括投资建议书和项目包，以便与潜在投资者进行有效合作。



这些信息将包括财务指标、进入市场的条件、土地分配、基础设施保障、海关和税收优惠，关税和劳动力资源。外交部长提到，大使馆必须大力加强在哈萨克斯坦经济中吸引投资和新技术的工作。



将哈萨克斯坦制造的产品大规模推广到国外市场是国家元首提出的任务。外交部长指出，促进出口是政府的主要优先事项之一。考虑到大使的特殊性，指示他们提出关于扩大哈萨克斯坦对所驻国家和地区的出口的具体建议。



会议期间，哈萨克斯坦外交部副部长叶尔梅克•科舍尔巴耶夫、农业部副部长阿尔曼•耶夫尼耶夫、哈萨克斯坦驻俄罗斯大使伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫、哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫、哈萨克斯坦驻美大使叶尔赞•卡济哈诺夫、外交部投资委员会主席叶尔兰•哈伊洛夫、哈萨克投资国有公司董事会主席萨帕尔别克•杜亚克巴耶夫和阿斯塔纳国际金融中心总裁凯拉特•克里姆别托夫向会议作报告。



















同一天在阿塔穆库洛夫的主持下与哈萨克斯坦大使举行了会议，讨论即将出台的外交政策议程问题。



外交部继续致力于执行纳扎尔巴耶夫总统提出的外交政策，在实用主义原则的基础上促进国家利益。指示哈萨克斯坦驻外机构一系列具体的任务：首先是准备纳扎尔巴耶夫总统对其他国家的访问，高级别代表访问哈萨克斯坦，在阿斯塔纳举行大型国际论坛，完善信息分析和形象工作，加强财务纪律。



会议的第二天研究了吸引投资和促进出口的实际问题。在经济危机，贸易战和保护主义的条件下，哈萨克斯坦外交官必须专业地了解相关进程的各个方面和规律。将培训哈萨克斯坦外交使团和中央办公室的工作人员关于哈萨克斯坦的投资机遇和贸易潜力以及吸引投资和扩大出口的新方法的课程。



【编辑：木合塔尔·木拉提】