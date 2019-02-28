巴甫罗达尔州开始更换新版国徽

哈通社/巴甫洛达尔/2月28日 - 巴甫罗达尔州政府开始更换哈萨克斯坦共和国新版国徽。

27日，州政府大楼成为该州首个换上了新版国徽的政府机构。



据巴甫洛达尔州内政管理局新闻政策和媒体监督部门负责人阿伊古莉•阿丽娜表示，除州政府办公楼外，内政管理局也将国徽更换成了写有拉丁字母"QAZAQSTAN"的新版国徽。



"根据哈萨克斯坦共和国投资和发展部2018年9月20日的命令，至2022年1月1日前，全国个政府机构应完成新版国徽的更换。目前巴甫洛达尔州各级政府机构正在分批进行国徽的更换工作。"她说。



目前当地有3个拥有许可的企业参与相关工作。



"Макет-мастер Қазақстан"公司是获得新版国徽生产许可的企业之一。



从事相关业务长达十年的工作总裁阿斯兰•朱斯珀夫表示，国内需要更换的国徽总数大约在5万多。



据其介绍，除巴甫洛达尔州外，阿拉木图、奇姆肯特、阿特劳、东哈州等地也从该企业购买新版国徽。



"除了国徽以外，需要更换的还有附有国徽的各种牌匾。我们是拥有生产国家象征物品资格的企业之一，作为巴甫洛达尔本地企业，我们当然希望本州能够尽快完成更换。值得一提的是，总统府在2018年11月7日第一个挂上了写有拉丁字母‘QAZAQSTAN'的新版国徽。"



【编译：木合塔尔·木拉提】