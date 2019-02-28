哈萨克斯坦在日内瓦联合国高级别会议框架下继续开展工作

哈通社/阿斯塔纳/2月28日 -- 据哈萨克斯坦外交部消息，外交部副部长叶尔詹•阿什克巴耶夫为首的哈萨克斯坦代表团继续在日内瓦联合国高级别会议的框架下继续开展工作。

访问框架下，阿什克巴耶夫同联合国日内瓦办事处总干事迈克尔·穆勒举行会晤。

会谈中，副外长表明了哈萨克斯坦对联合国目标的忠实和支持：哈萨克斯坦向黎巴嫩维和部队派兵，2018年10月阿斯塔纳主办了世界卫生大会和宗教领袖大会，在阿拉木图积极建立联合国中心。哈萨克斯坦为联合国裁军议程作出了重大贡献，包括核裁军、生物安全和减少常规武器。

联合国高级官员感谢哈萨克斯坦积极推动该组织的目标，实现了地区水平的可持续发展的目标。

与世贸组织总干事罗伯托阿泽维多的会晤期间，双方讨论了定于2020年6月在阿斯塔纳举行的第12届世贸组织部长级会议的筹备工作。

阿什克巴耶夫强调，哈萨克斯坦是维护国际贸易体系的支持者，并赞成保证世贸组织新成员享有平等的条件，所有世贸组织成员享有公平的竞争环境。阿泽维多确信，哈萨克斯坦作为世贸组织中的成员，将有助于有效实施哈萨克斯坦的贸易潜力并促进中亚地区融入全球贸易。



在与世界知识产权组织总干事弗朗西斯加利会晤期间，双方特别谈到了在技术援助和扩大潜力的框架下合作的问题。

阿什克巴耶夫感谢世界知识产权组织为协助哈萨克斯坦发展集体版权管理所做的努力，并提到世界知识产权组织定期组织"培训法官审查知识产权诉讼活动特点"的倡议。此外，双方讨论了哈萨克斯坦加入国际植物新品种保护联盟的谈判进程。

在与联合国难民事务高级专员菲利普格兰迪会晤期间，双方讨论了实施"全球难民条约"的前景以及哈萨克斯坦作为联合国安理会非常任理事国在应对人道主义危机中的积极作用，并强调了联合国难民事务高级专员办事处参与在阿拉木图建立一个联合国区域中心的重要性。



来源：哈萨克斯坦驻华大使