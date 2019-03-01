第二届欧运会参赛运动员兴奋剂检查将在维也纳进行

哈通社/明斯克/3月1日 - 据白俄罗斯通讯社报道，即将在明斯克举行2019欧运会参赛者的兴奋剂检查将在维也纳的实验室进行。

白俄罗斯反兴奋剂机构主任杰尼斯•姆日茹欣表示，比赛得奖人首先将通过检查。 此外，无论某个运动员排如何位置，任何运动员可以得以进行检查。如果检查机构在比赛期间收到特定运动员正在服用或将要使用违禁药物的信息，则将对其进行控制。



杰尼斯•姆日茹欣同时提醒说，兴奋剂检查在不同的运动种类中将应用不同的检查方式。 例如， 一些危险的运动种类， 包括自行车运动、田径、 摔跤、赛艇和皮划艇总是受到特别的关注和控制。



根据国际惯例，兴奋剂检测团队将包括40人，其中10人为白俄罗斯专家，其余来自其他国家。这种做法是为了确保检测过程完全透明。



专家团队将得到来自世界各国的约200名志愿者的协助，这些志愿者来自阿澳大利亚、加拿大和美国等。



杰尼斯•姆日茹欣还表示，即将举行的欧洲运动会的所有筹备工作都与欧洲奥林匹克委员会和国际反兴奋剂服务机构保持密切联系。



至于在明斯克的比赛期间将采取的样本总数，此信息不会被披露。



第二届欧洲运动会将于6月21日至30日在明斯克举行，来自50个国家的约4000名运动员将参加。



【编译：木合塔尔·木拉提】