首都阿斯塔纳居民隆重庆祝感恩日

哈通社/阿斯塔纳/3月1日-阿斯塔纳市举办活动，庆祝3月1日哈萨克斯坦国家节日--"感恩日"。

朝鲜族、乌克兰族、回族、维吾尔族、土耳其族、阿塞拜疆族、印古什族、奥塞梯族等哈萨克斯坦各族人民齐聚一堂，在首都"友谊之家"庆祝感恩日。



在这里，各族人民身穿着各自的民族服装，举办了美食和手工艺品集市。据了解，集市中获得的收入全部捐向了"Asyl Adamdar"慈善基金会。



哈萨克斯坦议会成员代表也出席了此次活动并发表讲话。



参议院议员叶德力•玛穆特别科夫在讲话中强调了节日的重要性，并指出今天是哈萨克斯坦人民共同的节日，全国各族人民应铭记共同的历史，一同呵护和发展人民共同的家园-哈萨克斯坦。



值得一提的是，2015年1月14日，纳扎尔巴耶夫总统签署了《对1998年1月20日签署的第3827号<哈萨克斯坦共和国职业节日及其他节日>总统令进行补充修改》法案，正式确立每年的3月1日为共和国"感恩日"。



在这一天，全国各个民族在庆贺节日的同时，感恩彼此的善行，延续数个世纪以来在哈萨克大地上不曾断绝的善念和善举。



据悉，今年的感恩日期间，将在全国各地举办1570场不同规模的庆祝活动，预计参与人数将超过100万人。



















【编译：达娜】