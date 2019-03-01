研究：周末补觉难以偿还睡眠债

哈通社/阿斯塔纳/3月1日 -- 美国一项新研究发现，周末补觉很难弥补平时熬夜带来的健康问题，甚至可能比持续睡眠不足危害更大。

美国科罗拉多大学博尔德分校的研究人员周四在美国《当代生物学》杂志上发表论文介绍说，他们征召了36名18岁到39岁的健康志愿者，并将这些人分为三组。第一组连续9晚保证9小时充足睡眠；第二组连续9晚每晚睡眠5小时；第三组前5天每晚睡眠5小时，中间两天不限时睡眠，最后两天恢复每晚睡眠5小时。

结果显示，第二组和第三组均出现了夜间进食增多、体重增加、胰岛素敏感性降低的情况；补觉组在不限时睡眠的两天中相关指标稍有改善，如夜间进食减少，但一旦恢复睡眠不足的作息方式，这些改善就会立即消失。



研究还发现，最终补觉组的某些健康检测结果甚至比连续熬夜组更差。例如，连续熬夜组的胰岛素敏感性平均降低了13%，补觉组的胰岛素敏感性则降低了9%到27%不等，其中肌肉和肝脏的胰岛素敏感性比其他两组更低。

论文通讯作者赖特说，研究表明，进食时间以及生物钟的来回改变可能对身体更为不利，工作日熬夜、周末补觉这种常见行为"并不是一种有效的健康策略"。

赖特指出，周末补觉或许会对偶尔熬夜的人有好处，这还有待进一步研究，但目前已知的是，有规律的作息非常重要，人们还是应该尽可能每天睡足7小时。