叙利亚武装恢复进攻“伊斯兰国”最后据点

哈通社/阿斯塔纳/3月4日 -- 据新华社消息，以叙利亚库尔德人为主的非政府武装3月1日晚恢复进攻极端主义组织"伊斯兰国"最后据点，预料一周至数周内结束战斗。

"叙利亚民主军"从两路对巴古兹镇发动进攻，美国主导的打击"伊斯兰国"多国部队提供空中支援。"叙利亚民主军"发言人穆斯塔法·巴利在社交媒体"推特"写道，攻守双方激烈交战。美联社报道，多国部队两架直升机2日中午在巴古兹镇上空盘旋，稍后传出一声巨大爆炸声，升起一股浓烟，显然是联军投入空袭。法新社记者看见，"叙利亚民主军"炮兵开始进入阵地。

设在英国伦敦的"叙利亚人权观察"组织说，10名极端武装人员在作战中丧生；巴利说，"叙利亚民主军"方面3人受伤。

"叙利亚民主军"以库尔德武装"人民保护部队"为主力，去年9月开始在叙利亚东北部对"伊斯兰国"最后地盘发起进攻，逐渐把这一极端武装压缩至叙利亚与伊拉克边境的巴古兹镇。巴古兹战役上月12日暂停，原因是当地大量平民没有撤离。

美联社报道，截至1日，超过1万名平民撤离，"伊斯兰国"释放一些"叙利亚民主军"战俘；1日当天，仅有零星平民撤离，"叙利亚民主军"因而决定关闭人道主义撤离窗口、恢复攻势。

"伊斯兰国"武装在巴古兹镇一带构筑大量地道。一名"叙利亚民主军"指挥官说，极端武装人员同时以狙击战和诡雷负隅顽抗。法新社援引"叙利亚民主军"发言人阿德南·阿夫林的话报道，不清楚何时能拿下巴古兹，"两周、三周或一周，取决于我们进攻中遭遇的预料之外的情况"。按照巴利的说法，战斗将"很快"结束。

多国联军一名发言人澄清，战场情况"复杂"，有"很多不确定因素"，现在预判进展因而为时过早。

巴古兹位于幼发拉底河河东岸，除"叙利亚民主军"发动进攻，叙利亚政府军及盟友武装在西岸防堵，伊拉克军队在下游边境驻守。"叙利亚人权观察"组织说，一些"伊斯兰国"残余武装试图逃往河西岸，遭政府军阻击，7名武装人员毙命。