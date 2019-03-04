外交部长：哈萨克斯坦认真负责地履行了安理会非常任理事国职责

哈通社/阿斯塔纳/3月4日-哈萨克斯坦认真负责地履行了安理会非常任理事国职责。

哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫4日在马吉利斯政府时段上作出上述表述。



阿塔穆库洛夫指出，2018年12月31日，哈萨克斯坦正式结束为期2年的安理会非常任理事国任期。我国在安理会的工作优先方向为纳扎尔巴耶夫总统在联合国大会提出的"为建立安全、公正和繁荣的世界而加强全球合作伙伴关系的哈萨克斯坦构想和愿景"倡议。2年的时间里，哈萨克斯坦认真、负责地完成了相关职责，全面执行了总统提出的所有优先事项，获得了国际社会的高度赞赏。



在此方面，阿塔穆库洛夫向哈萨克斯坦议会议员就有关对外交部提供的立法支持以及在国际舞台上给予的政治支持表示了感谢。



他还指出，哈萨克斯坦在安理会非常任理事国的任期正值全球化进程中的变动和冲突期，严重的信任危机对各国达成协议以及安理会的工作产生了负面影响。对此，以加强国际和平与安全为目的，奉行平衡与温和的外交政策促进了我国的战略能力。



同时，部长表示，在任期内，哈萨克斯坦加强与核大国之间的合作关系，为提高国家政治声誉带来了新动力。



【编译：达娜】