哈通社/阿斯塔纳/2月4 -- 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部民航委员会4日在其官方Facebook上表示，哈萨克斯坦与塔吉克斯坦航空公司有意增加两国之间的航线班次。

"哈萨克斯坦工业和基础设施发展部民航委员会正在就扩大国际航空领域合作开展着相关工作。根据总统下达的任务，哈萨克斯坦与塔吉克斯坦民航机构在杜尚别举行双边会谈，会谈还吸引了阿斯塔纳航空、SCAT航空、塔吉克航空、索蒙航空等公司代表参与。根据会议结果，双方就哈塔之间航线班次由18次增至32次达成协议。其中阿拉木图-杜尚别航线班次增至每周12次、阿斯塔纳-杜尚别航线增至每周6次以及阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特、塔拉兹与杜尚别、苦盏、库尔干秋别、库洛布等城市之间班次增至每周14次。"民航委员会发布消息称。

据了解，实现两国之间航班班次达到每周32次的法律基础目前已完成制定。此外，这一举措还将为两国航空公司与第三国航空公司签订商业协议提供机遇。

民航委员会透露称，为了增加过境旅客数量，双方正在商讨两国地区机场之间开通直达航线问题。根据现有协议，哈萨克斯坦航空公司们计划于2019年春夏季增加阿斯塔纳、阿拉木图以及杜尚别等城市之间固定航线班次。

【编译：冰山】