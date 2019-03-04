中国明年将发射火星探测器

哈通社/阿斯塔纳/3月4日 -- 据中新社报道，中国探月工程总设计师吴伟仁3日在北京召开的中国全国政协十三届二次会议前接受记者采访时透露，明年中国将发射火星探测器，实现火星的环绕、着陆和巡视探测。

吴伟仁回答记者提问时说，中国的探月工程进行得很好，玉兔号目前状态良好，正在向着陆点的西北方向前进。中国已取得了玉兔号的很多科学数据，这些数据最近准备向全国和全世界开放。



他指出，国际上对月球的探测已经进行了120多次，中国进行了5次，次数很少但有特点：起步晚，但起点高；经费投入比较少，但是科学产出和技术产出比较多；发射次数很少，但是每次都成功，成功率很高。

他说，世界的航天经历了100多年发展，中国的航天也已历经60年发展。60年来中国取得了很多成绩，但是和世界航天强国相比还有很大差距。今年底，中国准备发射嫦娥五号，实现在月球上采样返回；有可能成为继美国、俄罗斯之后第三个月球探测器返回地球的国家。

吴伟仁透露，明年中国将发射火星探测器，实现火星的环绕、着陆和巡视探测。

他说，探月是一项高风险的事业。深空探测永无止境，既充满风险，也充满挑战，当然也充满机遇，所以需要一代又一代人接续奋斗，薪火相传。他希望全国的青少年将来能够投身到这个伟大的事业中，去迎接挑战，开创未来。