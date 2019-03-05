亚洲开发银行同拜科努尔签署协议 促进可再生能源领域合作

哈通社/阿斯塔纳/3月5日-亚洲开发银行（亚行）5日同拜科努尔太阳能有限责任公司签署总额达1150万美元的贷款协议。

该协议将促进哈萨克斯坦太阳能领域的发展，通过利用可再生能源进一步保障我国的能源安全。



据了解，这是亚洲开发银行首次在中亚地区开展的太阳能项目融资活动，也是首次同欧洲复兴开发银行在哈萨克斯坦可再生能源领域进行联合融资。



亚行私营部门高级投资专家穆罕默德•阿齐姆•哈希米指出，哈萨克斯坦主要依靠煤和传统能源满足其能源需求，近80%的电力来自燃煤火力发电厂。因此，同亚行达成的该协议将有助于哈萨克斯坦实现"截至2050年将可再生能源在全国能源总量中的份额占比提高至50%"的目标，同时减少碳排放量。



值得一提的是，根据该项目，哈萨克斯坦南部地区将建造一座装机容量为50兆瓦的太阳能光伏发电站。此外，其占地总面积为150公顷，预估年发电量将达73千兆瓦时。



亚洲开发银行，香港旧译亚洲发展银行，属于亚太地区的政府之间金融机构，其目的是为了促进亚洲经济与社会的发展。1966年12月19日成立，有31个创始会员国，目前有67个成员国，其中亚太国家48个。总部设置于菲律宾马尼拉并在世界各地拥有31个办事处，其历届总裁都是日本人。



【编译：达娜】