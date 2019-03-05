国际麻管局：非医疗大麻合法化带来危险

哈通社/阿斯塔纳/3月5日 -- 据联合国新闻处消息，国际麻醉品管制局今天发布的2018年年度报告警告说，对医疗大麻管理不善可能导致大麻和大麻素的转用增加，并增加对该药物的"娱乐性"使用。

对大麻风险认知的变化



报告指出，管制不善的医疗大麻方案不符合药物管制公约的规定，可导致大麻转用于非医疗用途，并对公共健康产生不利影响。同时，监管不力也会导致对大麻风险的看法被削弱，这会有助于非医疗大麻使用的合法化。

麻管局主席威罗·苏眉（Viroj Sumyai）表示："我们的报告重点关注大麻和大麻素的使用正当其时，最近一些国家在医疗和非医疗用途使用大麻方面有一些立法发展。关于大麻的安全、管理和分配存在很多误解，特别是在娱乐用途合法化或医疗大麻计划不断扩大的情况下。"



在加拿大，"大麻法"于2018年10月生效，非医疗目生产、分配、销售和拥有大麻被合法化。同月，墨西哥最高法院裁定，禁止将大麻用于非医疗目的是违宪的。美国一些州有关非医疗使用大麻的立法也在发生变化。

缺乏止痛药和其他重要药物仍是一个主要问题



麻管局呼吁各国政府采取更多措施，结束无法获得止痛药的人们的不必要痛苦。

麻管局主席苏眉指出："由于世界某些地区无法获得受管制药物，人们在经受不必要的疼痛，在没有麻醉的情况下接受外科手术。但在其他地方，这些药物无控制地进入市场，导致转用和滥用。我们必须要确保人们能更均衡地获得止痛药。"

重要精神药物可获得性的全球评估



在报告中，麻管局首次对获取重要精神药物的情况进行了全球评估。报告显示，用于治疗焦虑和癫痫的重要精神药物的全球消费差距正在扩大。80％的癫痫患者生活在中低收入国家，在这些国家，国际控制的基本抗癫痫药物的消费水平仍然很低或根本没有。

由于这些国家的医生数量有限，麻管局建议允许更广泛的保健专业人员，如受过专门训练的护士，能够开具受管制药物的处方。

阿富汗禁毒急需更多支持



报告强调了阿富汗面临的挑战。2017年阿富汗的非法鸦片生产大幅增加，当年非法鸦片经济的规模超过了国家合法出口总额的价值。

麻管局主席苏眉警告说："如果解决阿富汗毒品问题的努力无效，贫穷、叛乱和恐怖主义可能会占上风。"

区域动态



过量使用阿片类药物的问题在美国恶化，去年美国有超过7万人因用药过量而死亡。

南美洲的可卡因制造量增加，似乎正在影响欧洲和北美。

2017年，欧洲市场首次发现了51种新的精神活性物质。新的欧盟立法将加快对这些新物质的控制。

整个中东的不稳定和武装冲突促进了该区域麻醉药品和精神活性物质的贩运。

在东亚和东南亚，贩运和滥用甲基安非他明的情况已达到令人震惊的程度，而南亚则缉获了前所未有的这类毒品。

前体管制



回顾30年的毒品前体管制，报告指出，国际管制取得了显著成果，因为列表上的前体化学品的国际贸易几乎没有转移到非法渠道。尽管如此，非列表前体化学品构成了重大挑战。麻管局建议，需要进一步开展国际政策讨论，以找到解决"设计师"前体和新型精神活性物质的方法，并防止人们接触到这些潜在的有害物质。