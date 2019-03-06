政府总理会见世行和欧洲复兴开发银行代表

哈通社/阿斯塔纳/3月6日-据哈萨克斯坦总理官网消息，政府总理阿斯哈尔•马明日前分别同欧洲复兴开发银行哈萨克斯坦分行行长阿格雷斯•佩雷马尼斯，以及世界银行常驻哈萨克斯坦代表阿托•布劳恩进行会面。

会谈就进一步深化双边关系，以及在哈萨克斯坦建立稳定、平衡和多元化经济体系等问题进行讨论。



在与欧洲复兴开发银行代表佩雷马尼斯的会面中，双方就有关在可再生能源、基础设施、运输及能源部门之间的合作，以及对中小企业的支持措施等问题进行讨论，其中包括公私合作伙伴关系和受监管部门的转型、私有化进程以及关税政策等议题。



而在与世界银行代表布劳恩的会面中，双方就联合经济研究计划和伙伴关系战略的实施进展进行讨论，并重点讨论了2019-2024年伙伴关系国家战略计划，以及进一步促进人力资本、私营部门、投资环境、贸易、运输基础设施和区域发展等领域的相关议题。



同时，双方均表示，发展旅游业、农工综合体、工业化、数字创新、运输物流、区域基础设施等领域将是重中之重。此外，双方还确定了在联合经济研究计划框架内的合作优先事项。



值得一提的是，自开展合作以来，哈萨克斯坦在欧洲复兴开发银行的资助下，共实施了总额为76.76亿欧元的253个项目。



【编译：达娜】