欧盟与英国的脱欧谈判周二未能达成协议

哈通社/阿斯塔纳/3月6日 -- 据路透社报道，英国政府与欧盟的代表正在布鲁塞尔举行谈判，旨在为英国脱欧问题达成妥协，但周二磋商在结束时未能达成协议。

英国首相特雷莎·梅此次派出英国检察总长考克斯(Geoffrey Cox)参与谈判，寻求修改她之前与欧盟达成的协议，为协议在议会获得通过并消除脱欧障碍做最后的努力。

考克斯、英国脱欧事务大臣巴克利(Stephen Barclay)和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)周二经过三个多小时的谈判，但未能取得成果。双方消息人士表示，周三将继续进行低级别官员的磋商。

欧盟一位官员称，谈判进展并不顺利。

英国将在24天后退欧，但议会在1月时否决了特雷莎·梅的英退协议，使得英退时间和方式，甚至要不要退欧都令人存疑。

特雷莎·梅对考克斯和巴克利委以的责任是，对所谓的爱尔兰保障条款进行修改。

时间很重要，一些企业对无序退欧的风险益发担忧，宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)周二表示，这可能意谓着该公司将把部分引擎及旗下Mini车型的生产移出英国。

稍早，英国外交大臣亨特(侯俊伟，Jeremy Hunt)表示，政府仍希望"在本月底时退欧，这要视能多快通过协议而定"。

"我们对欧盟的要求是很重要的要求...但这是一个简单的要求。我们需要有实质性的修改，才能让检察总长改变其向政府所做出的建议。目前，理论上，我们可能无限期地受制于保障条款。"

**展现力量**

特雷莎·梅正努力说服欧盟，她能够让分歧严重的英国议会批准脱欧协议。而英国议员正越来越多地展现自己在影响英退进程方面的力量。

特雷莎·梅承诺，如果3月12日议会投票否决了退欧协议，议员们将有机会对是否无协议退欧或要求欧盟推迟退欧截止期限进行投票。英国与欧盟官员都已表示，对退欧的任何推迟都很可能只有几个月。

英国内阁大臣们希望考克斯能够说服疑欧派议员，他已经为消除英国永久留在欧盟关税同盟的威胁作出充分的努力。脱欧派称，英国无限期留在欧盟关税同盟将是对2016年脱欧公投的嘲讽。

英国政府原先寻求要么为保障条款设定时间限制，要么让英国可以单方面终止该条款，不过最近对于修改的要求没有那么具体了。

上述两个选项一直遭到欧盟的拒绝。

英国与欧盟官员表示，对协议的修改可能在一份附录中呈现。英国政府希望这足以令议会回心转意。