媒体："伦敦病人"或成为全球第二例艾滋病治愈患者

哈通社/阿斯塔纳/3月6日 -- 据外媒综合报道，国际顶级学术期刊《自然》(Nature)近日发表了伦敦大学学院(UCL)病毒学研究人员的最新成果：一名HIV-1（艾滋病病毒）患者在CCR5Δ32/Δ32造血干细胞移植后病情处于长期缓解，成为全球已知摆脱艾滋病病毒的第二名成年人。

值得一提的是，应病人要求，治疗研究小组没有公开男性病人的姓名、年龄、国籍等详细信息，把他称为"伦敦病人"。组长、伦敦大学学院教授拉温德拉·格普塔说，"伦敦病人"属于"功能性治愈"，定性"治愈"为时尚早。

据了解，"伦敦病人"2003年感染艾滋病病毒，2012年开始接受抗逆转录病毒药物治疗，同年晚些时候确诊霍奇金淋巴瘤。2016年，治疗小组决定为他寻找骨髓移植配型，主要目的是治疗这种血液恶性肿瘤。治疗小组找到一名合适的骨髓捐赠者。捐赠者的CCR5基因罕见自然突变，能够抵抗艾滋病病毒入侵。手术16个月后，患者自愿暂停抗逆转录病毒药物治疗。

停药18个月至今，"伦敦病人"接受检测，没有发现艾滋病病毒。格普塔等研究人员倾向于认定"伦敦病人"得到"长期缓解"，正密切关注他的恢复情况。如果再过两年仍然没有发现艾滋病病毒，或许能够认定已经"治愈"。

治疗小组说，"伦敦病人"病例表明科学家有朝一日可能消除艾滋病，但不意味着已经找到攻克的方法。

据悉，自1981年首次发现艾滋病病毒以来，艾滋病大流行已经致死大约3500万人，全球目前有大约3700万人感染艾滋病病毒。