“越南-中国-哈萨克斯坦-欧洲”铁路运输线正式开通

哈通社/河内/3月7日-据外交部新闻消息，在哈萨克斯坦驻越南大使馆和哈萨克斯坦国家铁路公司开展的联合项目框架内，"越南-中国-哈萨克斯坦-欧洲"铁路运输走廊正式开通。

根据该运输线路，装载LG和三星公司产品、装箱量达1686标准箱的首趟班列近日从河内出发，经同登站出境，并途经中国和哈萨克斯坦，最终开往德国杜伊斯堡，总共耗时22天。



对此，越南铁路公司表示，未来计划将整体运输时间缩短至19天，并大幅增加货运量。



值得一提的是，该运输线的开通，是在纳扎尔巴耶夫总统为提高我国运输潜力，推进"光明大道"规划和"一带一路"倡议对接工作而制定的战略目标框架下取得的成果。



2016年，哈萨克斯坦驻越南大使馆同哈萨克斯坦国家铁路公司开始联合着手“自越南过境中国至哈萨克斯坦”的铁路运输线的开通工作。



为实现这一目标，哈萨克斯坦国家铁路公司两次访问越南，前往参观该国同中国接壤的两个铁路交叉口--同登站和老街站，并于2017年2月同越南铁路总公司签署进一步加强两国运输物流合作的合作备忘录。



此外，在哈萨克斯坦方面的支持下，2017年3月和7月分别在阿拉木图和河内举行了三方谈判，在此框架内，哈萨克斯坦、越南和中国代表就铁路运输线路和物流等问题达成协议。未来还计划吸引俄罗斯和蒙古铁路公司加入谈判。



随后，哈萨克斯坦和越南铁路管理部门之间的运输工作组于2018年4月正式成立，现阶段正在顺利运作。



目前，哈萨克斯坦与越南有两条运输线路相连接。一条是利用位于中国连云港的中哈物流基地，通过海运向越南运输哈萨克斯坦小麦；另一条是通过越南同登口岸的铁路运输线路。



越南是同欧盟国家签署自由贸易协定的首个国家。"越南-中国-哈萨克斯坦-欧洲"铁路运输线的开通为两国的进出口工作提供了便利，也为提高我国的运输潜力，使我国成为欧洲与东南亚之间的有效桥梁提供了新动力。



据悉，现阶段越南正在同欧盟达成协议，就运输走廊多样化，缩短货物交付时间等问题进行谈判。



根据2018年的数据显示，哈萨克斯坦与越南之间的贸易额达4.672亿美元。



【编译：达娜】