阿尔法拉比国立大学在巴基斯坦开设联合科研中心

哈通社/阿斯塔纳/3月7日 -- 据阿尔法拉比大学新闻处消息，由南方科技促进持续发展委员会(COMSATS)支持下，阿尔法拉比哈萨克国立大学日前在巴基斯坦卡拉奇大学开设联合科研中心。

揭幕仪式期间，阿尔法拉比大学科学创新事务副校长特列克卡布勒·拉玛赞诺夫表示，卡拉奇大学化学科研所与国际化学与生物学中心在过去20年以来一直开展合作，并在生物有机化学、药理学、高分子和天然化合物等领域展开研究工作。在此期间，哈萨克斯坦15项专利获得认证，并在国际科学期刊出版70多篇文章。此外，阿尔法拉比大学教授及学生们定期在卡拉奇大学进行实习并接受教育。

"开设联合科研中心将使我们的合作提高至新的水平。这一国际合作将为两国实施重要项目以及同国际科学联盟展开合作创造机遇，并为哈萨克斯坦培养具备竞争力的青年人才作出贡献。"拉玛赞诺夫说。





据了解，哈萨克斯坦与巴基斯坦两所高校所签署的合作备忘录旨在培养科学领域专业人员并就基于植物化学、生物医药、医药、植物原材料产品生产领域开展研究工作及制定项目等。





阿尔法拉比哈萨克国立大学于2015加入COMSATS，并成为独联体范围内的首位成员。阿尔法拉比大学与亚洲、非洲、拉丁美洲和中美洲25个国家知名大学和高等教育机构建立了合作。





【编译：冰山】