世界外交的顶峰—哈萨克斯坦在联合国安理会

哈通社/阿斯塔纳/3月7日 -- 2018年12月，哈萨克斯坦作为联合国安理会（联合国主要机构）非常任理事国成功履行了为期两年的职责，联合国主要责任是维护世界和平。

哈萨克斯坦在安理会工作的主要方向是纳扎尔巴耶夫总统于2017年1月1日在联合国安理会提出的7项优先事项，题为"为建立安全、公正和繁荣的世界而加强全球合作伙伴关系的哈萨克斯坦构想和愿景"倡议。 这份内容丰富的文件不仅明确了任务和原则，而且明确了哈萨克斯坦外交的战略目标 -使二十一世纪的世界安全、公平和繁荣。

根据国家元首的政治方针，我们力求将我们的国家利益与主要大国的利益紧密联系起来，寻求相互理解与合作的途径，并为复杂国际问题的各方提供可接受的建设性解决方案。

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哈萨克斯坦作为中亚古老而广阔的地区首次成为安理会理事国。与此同时，我们努力并成功地在理事会中不只是成为哈萨克斯坦的声音，还代表整个亚太地区的声音。

两年来，哈萨克斯坦为安理会日程任务实施进程做出了很大贡献。我们的主要追求是加强对创建符合21世纪新型模式的国家关系重要性的理解，在这种模式下形成了应对全球和区域挑战的集体责任感。

联合国安理会成员国以及联合国观察员（国家和组织）等合作伙伴帮助了哈萨克斯坦代表团实现重要目标。在相对较短的时间内，我们采取了重要举措加强当前背景下的全球伙伴关系。全力促进恢复和发展对话、建立和加强所有联合国会员国之间，尤其是安全理事会常任理事国之间的信任。

与此同时，我们与所有参与国密切合作，特别是遭受各种冲突、危机、灾害和威胁的国家，同时坚持遵守国际法准则和原则。在维护和加强和平与安全的首要重要性的基础上客观公正地行事并维护国家的名誉。

哈萨克斯坦在担任安理会成员国期间恰逢全球政治进程中前所未有的紧张局势和世界大国之间矛盾的加剧，这使得在解决严峻的国际问题方面难以达成共识，并对安理会工作的有效性产生了不利影响。但尽管如此，哈萨克斯坦还是能够充分履行其使命，实现国家重点事项并获得国际社会的信任。

哈萨克斯坦在联合国安理会工作期间取得的成就很大程度上得益于国家元首在反战、反核和反恐领域的众所周知的倡议。阿斯塔纳的信息很明确 -需要在主要大国之间进行包容性对话，以克服"集团思维"，并就世界议程上的关键问题达成共识。

优先事项一：裁军和不扩散

我们继续团结国际社会的努力，通过不断巩固和扩大不扩散制度使地球摆脱核武器。哈萨克斯坦在2018年1月担任联合国安理会轮值主席国的重要事件是以"不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施"为题的高级别专题辩论。

上述活动是哈萨克斯坦历史上的大事件。国家元首第一次主持联合国安理会并用哈萨克语发表讲话，讲述了当前主题下哈萨克斯坦外交政策的主要优先事项。

这一主题的辩论本着"二十一世纪 和平"宣言精神进行，首次将不扩散归为全面预防冲突战略的关键因素。我们认为，这对寻求解决朝鲜半岛无核化问题的方法产生了积极影响，我们希望，这将继续致力于预防目标和解决各种危机的后果。

会上理事会所有成员国都高度评价了哈萨克斯坦这一创新主题的现实性，允许在巩固信任措施的背景下审议不扩散大规模毁灭性武器的问题。

重要的是，联合国安理会把哈萨克斯坦的提案写入条款，调解冲突包括合适的地点和时间，在团结成员国努力的基础上恢复信任的措施，以实现共同目标使后代免受战争后果。这些都包括在理事会具有政治约束力的文件中 -即2018年的第一份主席声明。

优先事项二：建立无冲突世界

"二十一世纪 和平"宣言成为联合国安全理事会和联合国大会的正式文件，在本世纪人类的核心任务是实施使世界永远免受战争威胁的战略。与此同时，消除正义原则冲突的根本因素也是首要任务。

世界议程的热点问题 - 恐怖主义，暴力极端主义，移民和其他消极现象是经济危机、贫困、文盲和失业、国际金融贸易和发展方面的全球竞争的后果。在此基础上，哈萨克斯坦在安理会的努力旨在通过减少全球和区域的军事对抗程度，为预防和彻底消除全球战争威胁创造条件。

根据复杂的谈判结果，哈萨克斯坦在安全理事会的正式文件中提出了为纪念2045年联合国100周年而建立一个无暴力冲突的世界的必要性。安全理事会首次在其具有政治约束力的文件中记录了所有成员国为为子孙后代创造更美好未来的框架内达成的协议。

这个想法是由纳扎尔巴耶夫总统在2015年联合国大会第七十届会议期间提出的。众所周知，众所周知，哈萨克斯坦国家元首在1992年联合国大会第四十七届会议期间提议采用和促进信任措施，根据这个倡议建立了亚洲相互协作与信任措施会议。

因此，采用信任措施作为维护和平的方式对国际社会来说已成为哈萨克斯坦遗产和诺浩。

我们在安全理事会工作，为解决巴以冲突，中东冲突，包括叙利亚，伊拉克，也门，黎巴嫩和非洲，以及改善阿富汗局势和缓解朝鲜半岛紧张局势作出了实际贡献。哈萨克斯坦参与联合国维和行动的新实践阶段具有里程碑意义：2018年10月，我国首次向黎巴嫩派遣了一支120人的维和部队，在联合国临时部队与印度进行合作工作。

就国外部署的维和人员而言，哈萨克斯坦是中亚最大的国家。将哈萨克斯坦军事观察员和包括妇女在内的维和人员派往包括西撒哈拉在内的世界各地的问题已得到解决。此外，哈萨克斯坦和平伙伴关系培训中心经联合国认证，有权在"保护国家人民"和"联合国参谋人员"课程中培训维和人员参加国际维和行动。这是哈萨克斯坦在实施联合国首要任务-维护国际和平和安全中的重要贡献。

因此，我们为积极推动我们在联合国维和行动中的倡议创造了条件，并成为中亚地区维和中心。成功执行有关任务的担保是加权和验证方法，密切和有效协调外交部和国防部的活动。

优先事项三：中东和阿富汗

哈萨克斯坦成为中亚地区首个被选为联合国安理会非常任理事国的国家。与此同时，我们积极促进包括阿富汗在内的中亚地区所有国家的利益。

在过去7年中，我们首次组织了安理会成员对阿富汗的访问。这使他们能够熟悉当地的情况，并与该国的领导，经济集团和非政府组织的的代表举行会议。

此外，我们在安全理事会组织了以"建立阿富汗和中亚区域合作伙伴关系作为安全与发展相互依存关系的典范"为题的部长级重要辩论。这些辩论是在中亚国家外交部长的参与下举行的。

我们在安全理事会的工作期间，国际社会成功对中亚一体化进程得到了积极的认识，承认了中亚国家在阿富汗经济发展和保障在该国共同努力建立和平的关键性作用。会后，通过了相应的安全理事会正式文件。理事会还通过了哈萨克斯坦提出的关于中亚局势和联合国中亚地区预防性外交中心活动的文件，由于主要参与国的矛盾，过去3年无法做到这一点。得益于哈萨克斯坦在世界和中亚各国的国际公认的建设性作用，也因此我们取得了相应的受命以中亚各国的名义行动。

优先事项四：反恐



恐怖主义仍然是国际和平与安全的最重要和最严峻的挑战之一。对我们来说，领导制裁委员会理事会打击重大恐怖主义组织并非易事。尽管如此，我认为哈萨克斯坦成功完成了这项工作，为安全理事会附属机构的工作带来动力。

许多联合国成员国都承认哈萨克斯坦进行了有效的反恐活动，以及我们成功担任相关委员会主席。我们访问了阿富汗，东南亚国家（菲律宾，马来西亚，新加坡），乌兹别克斯坦和俄罗斯安全理事会主席。对于这些委员会的领导来说，我们访问的已受到或者正在面临恐怖主义威胁的国家数量已经打破了记录。

当然，我们在这个领域的主要工作成果是2018年9月通过了"无恐怖主义和平行为准则"。哈萨克斯坦国家元首提议通过该文件。总统于2015年在联合国总部宣布了这一提议。

由于努力工作，哈萨克斯坦外交官完成了既定任务，并建立了无恐怖主义世界全球联盟，计划2045年前实现无恐怖主义。今天，该联盟包括世界上大约80个国家。

优先事项五：非洲的和平与安全

目前联合国安理会约75％的议程用来讨论非洲的冲突。

在安全理事会工作期间，哈萨克斯坦代表团参加了100多次关于中非共和国、刚果民主共和国、布隆迪、苏丹和南苏丹、马里、利比亚、索马里等国的持久冲突的会议。非洲和发展中国家的某些问题大体上与我们地区的问题相似。我们讨论打击国际恐怖主义的斗争，实现可持续发展目标的问题，提供人道主义援助，创造就业机会，应对气候变化......

安理会成员国认为哈萨克斯坦作为索马里和厄立特里亚委员会主席能够有效加强其工作。组织委员会主席前往索马里、吉布提、埃塞俄比亚和肯尼亚。值得一提的是，这是多年来无法做到的。

哈萨克斯坦为打击东非地区国际恐怖主义集团的活动作出了力所能及的贡献。我们的行动促进了在埃塞俄比亚新领导带领下的非洲之角国家友好大规模进程。这项任务由国家元首于2017年1月下达给哈萨克斯坦外交官，现在已经成功实施。

哈萨克斯坦努力的实际结果是联合国安理会取消了自2009年起对厄立特里亚的多年制裁。



优先事项六和七：联合国安全和发展相互依存、改革

安理会成员支持哈萨克斯坦在联合国总部推动的一项创新战略，以解决和预防冲突并防止其根源。可以在世界各个地区采用这项战略并发展成为一种模型。其关键要素是确保安全和发展之间的相互依存的关系和协调联合国总部和在其他地区的机构的活动。

另外我想提到的是我们国家在联合国安理会工作的另一项具有象征意义的举措。哈萨克斯坦奠基了为当选为未来两年的联合国安理会非常任理事国的新成员举行隆重的国旗摆放仪式的传统。

2018年1月在哈萨克斯坦担任联合国安理会主席期间根据我们的倡议在联合国历史上首次正式举行了新非常任理事国加入安理会的仪式。联合国成员国称这一项新措施是哈萨克斯坦"闪亮的名片"。在此之前，在安理会大厅更换联合国安理会非常任理事国旗帜只是一项技术程序，并未举行过任何仪式。随着新的传统，这是联合国成员国和世界媒体代表广泛参与的本组织的官方活动。



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在联合国安理会工作的两年多的时间里，哈萨克斯坦代表参加了安全理事会成员国会非正式晤的38次活动，1,000多次公开和闭门式会议，为理事会主席通过115项决议和48项声明作出了贡献。这些数字背后是我们外交官、外交部工作人员、驻外机构以及我国其他国家机构的巨大工作。

我们在2018年1月主持了安全理事会，负责全球议程和在这个平台上讨论世界问题。

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我们认为，成为联合国安理会成员这项宏伟的任务是哈萨克斯坦的"国家项目"。这有助于发展我们最重要的品质和成就，如宽容的心态，"诚实的中间人"形象，中立和公正的调解者，哈萨克斯坦人民大会的先进活动，组织世界领导人会议和传统宗教大会，叙利亚问题阿斯塔纳和谈进程，在全球争取建立无核世界的斗争中发挥领导作用，反战和反恐怖主义倡议。此外，担任欧安组织、伊斯兰会议组织、上海合作组织、亚洲相互协作和信任会议，独联体和其他国际和地区组织的主席工作发挥了特殊作用。

另外，我要指出的是，在各个国家，主要是"核五国"之间存在深刻矛盾的情况下，哈萨克斯坦外交政策的多向性成为我们在安理会有效工作的关键，不仅要保持，而且要加强与世界主要大国的战略合作。

我们尽力满足国际社会的期望，而且我确信，在许多方面我们都展示了高度自信。哈萨克斯坦相信，有效地应对世界面临的问题和挑战需要所有国家的共同努力，提高在联合国主持和领导下现有的国际结构和合作机制的效率。

在快速变化的条件下，需要寻求最佳集体形式应对新威胁。联合国成员国在此方向的意愿，以及本组织的崇高目标和所有活动，包括安全理事会的平台，都将有助于实现这一目标。我相信，历史将证明哈萨克斯坦在国际政治热点问题上的立场是正确的。

哈萨克斯坦将继续为巩固全球伙伴关系作出贡献，以建立一个安全，公平和繁荣的世界。

在联合国主要的和平与安全机构工作是我们获得宝贵的外交经验和加强我国国际声望的独一无二的机会。

哈萨克斯坦在联合国安全理事会的工作取得的成功以及我们在纳扎尔巴耶夫领导下于2018年1月对该机构的有效领导，被认为是整个哈萨克斯坦人民的重要成就。所有政府机构和国家部门都积极参与，并为确保履行我国在理事会中的使命这一负责任的任务作出了贡献。

我们愿继续在联合国平台上积极开展工作，倡导多边合作，在国际公认的规则基础上维护世界秩序，共同克服全球挑战，促进世界和平与共同发展。



来源：哈萨克斯坦驻中国大使馆官网