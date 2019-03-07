日本人工智能软件 按肢体动作洞察小偷意图

哈通社/阿斯塔纳/3月7日 -- 据联合早报网消息，日本初创公司Vaak开发出一款能分析肢体语言的软件，能分析监控摄像头拍摄的视频，发现坐立不安等肢体语言，识破小偷意图。该公司已向零售客户销售这款软件。

美国侨报网引述彭博社的报道说，这个软件分析视频片段，然后通过一款应用程序向零售员工发出警报，提醒他们留意潜在窃贼的举动，其目标是防止盗窃。员工只要向可疑分子打招呼，对方就不会下手。

据报道，2018年，该公司的软件帮助日本一家便利店抓获了一名扒手。

Vaak创始人田中亮（Ryo Tanaka）告诉彭博社记者："我们向一个通过人工智能可以预防犯罪的社会迈进了重要一步。"

据商业新闻网站报道，2017年全球的零售业因商店盗窃损失了340亿美元（461.79亿新元）的销售额。

Vaak本月开始销售这款商店盗窃检测软件，并计划在三年内在全日本的10万家商店引入这款软件。

然而，麻省理工学院(MIT)最近的一项研究发现，人工智能系统可能会表现出种族主义和性别歧视倾向，这取决于使用的数据类型。例如，亚马逊就因其基于人工智能的面部识别系统存在偏见而受到立法者和隐私维权人士的抨击。