联合国悼念埃塞俄比亚航空坠机事故遇难同仁

哈通社/阿斯塔纳/3月11日 -- 据联合国新闻处消息，埃塞俄比亚航空公司的一架客机今天早晨从该国首都亚的斯亚贝巴起飞不久后坠毁，机上157人全部丧生。遇难者中包括19名联合国工作人员以及8名中国籍乘客。联合国秘书长古特雷斯今天发表声明，对坠机事故"深表悲伤"，向包括联合国工作人员在内的遇难者家属表达"由衷的慰问"。

古特雷斯在声明中向包括联合国工作人员在内的所有遇难者家属，以及埃塞俄比亚政府和人民表达了深切的同情和坚定的支持。他表示，"联合国已与埃塞俄比亚政府取得联系，将与埃塞方面密切配合，确认在这场悲剧中不幸丧生的联合国人员的详细信息。"

据媒体报道，发生事故的埃塞俄比亚航空ET302次航班于当地时间今天早晨8点36分从亚的斯亚贝巴起飞，前往肯尼亚首都内罗毕，飞行6分钟后在亚的斯亚贝巴东南大约60公里处坠毁。执飞的是一架去年11月刚刚交付使用的波音737 MAX 8型客机。目前事故原因尚不清楚，但飞行员曾向塔台表示飞机出现问题并请求返航。

埃塞俄比亚航空公司在新闻发布会上表示，失事客机上载有来自全球30多个国家的乘客。

据联合国安全保障部以及联合国肯尼亚办公室的消息，共有19名联合国工作人员在事故中丧生，其中世界粮食计划署6人、难民署2人、国际电信联盟2人、内罗毕办事处5人，粮农组织、国际移民组织苏丹办事处、世界银行和驻索马里援助团（UNSOM）各1人。

据悉，部分工作人员搭乘此次航班可能是为了前去参加即将于明天在内罗毕召开的联合国环境大会。

联大主席埃斯皮诺萨在社交媒体上表示，这场事故"令人震惊......为非洲福祉而奋斗的人们经常搭乘这条航线往来"。联合国常务副秘书长阿米娜·默罕默德则表示，这场悲剧令人深感悲伤，但"非洲的精神将继续传扬"。

总部位于内罗毕的联合国人居署执行主任谢里夫（Maimunah Mohd Sharif）通过社交媒体"向埃塞俄比亚全国，以及在这场悲剧中不幸丧生的所有乘客和机组人员家属致以最深的哀悼和慰问。希望逝者能够安息。"

联合国驻非洲联盟办事处主任泰特（Hanna Tetteh）通过社交媒体表示，"遇难者中包括联合国驻埃塞俄比亚办事处及联合国多家机构的工作人员"，坠机事故"令人心碎，没有任何语言能够减轻我们的悲痛"。

联合国难民署、世界粮食计划署、粮农组织、国际电联以及国际移民组织等机构也分别通过社交媒体深切悼念在事故中不幸罹难的工作人员，并表示将向遇难者家属提供帮助和支持。