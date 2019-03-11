西班牙电影制片厂将拍摄关于哈萨克斯坦政治迫害期间的纪录片

哈通社/阿斯塔纳/3月11日-"Plano a Plano"西班牙电影制片厂代表人员近日前来哈萨克斯坦进行工作访问。

哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒11日在其Facebook主页上透漏了这一消息。



根据行程，西班牙电影代表团对阿拉木图、卡拉干达和阿斯塔纳进行访问，并参观了"卡尔拉戈（KARLAG）"和"阿勒吉尔（ALZHIR）"纪念博物馆。



在此框架内，西班牙电影制片厂计划将拍摄一部关于上世纪40-50年代期间被流放到哈萨克斯坦的军事战俘和政治迫害者的纪录片。目前，哈萨克斯坦“新世界”电影制作公司正在就该项目进行相关谈判。



据了解，这批代表人员还观看了由哈萨克斯坦和西班牙联合拍摄的纪录片《被遗忘在卡拉干达》，该纪录片主要讲述了一批西班牙人囚犯在卡尔拉戈劳改营里度过的艰苦生活。



此外，部长还提到了于近期通过的《电影法》法案。他指出，该法案将促进哈萨克斯坦同其他国家在电影领域的交流合作，并吸引来自世界各地的优秀电影专业人士，为提高哈萨克斯坦在国际舞台上的地位带来新动力。





【编译：达娜】